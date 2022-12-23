Стоматолог назвал реальные причины для удаления зуба мудрости

Реальные причины для удаления зуба мудрости назвал «Мосленте» основатель центра протезирования зубов «КИСС», главный врач и стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. По его словам, редко существуют ситуации, когда удаления «восьмерки» можно избежать.

«Хирургическое лечение показано, если зубы растут с искажением, кривизной, не в той плоскости или подталкивают седьмые, тем самым видоизменяя прикус. Иногда зубы мудрости не прорезываются, оставаясь в кости, и пациент даже не подозревает об их наличии. Прояснить ситуацию может только панорамный снимок челюсти», — рассказал он.

Удаление зуба проводится и в случае, когда зуб мудрости стоит криво, и между ним и седьмым постоянно застревает пища. Если гигиена последнего усложняется, есть риск впоследствии его потерять, уточнил стоматолог. Он добавил, что удаление рекомендовано и при ортодонтическом лечении на брекет-системах или элайнерах.

«Зубы мудрости можно оставить, когда присутствует весь зубной ряд, восьмые единицы помещаются, стоят ровно и прямо. Но такое случается редко. Чтобы знать, требуется ли вам хирургическое лечение, сходите на прием к стоматологу и сделайте снимок челюсти», — заключил он.

Ранее главные правила имплантации зубов, в том числе в пожилом возрасте, раскрыл врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский. Он подчеркнул, что в этом вопросе к каждому пациенту нужен индивидуальный подход.