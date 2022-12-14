15:38, 14 декабря 2022
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Сергей Зверев объяснил перемены во внешности Аллы Пугачевой
Фото: @alla_orfey
Перемены во внешности певицы Аллы Пугачевой объяснил стилист и шоумен Сергей Зверев, пишет MK.RU.
По словам Зверева, проживание в Израиле идет на пользу артистке, поскольку она похудела, посвежела и помолодела. «Сразу видно, что за последнее время Алла поправила свое здоровье. Думаю, что здесь сыграло роль сразу несколько факторов: климат, продукты, врачи помогли. В результате Алла стала выглядеть шикарно!» — сказал шоумен. Он отметил, что следит за Пугачевой в социальных сетях.
Ранее Лайма Вайкуле высказалась об уехавшей из России Алле Пугачевой. По словам артистки, она лично «содержала Советский Союз» вместе с Пугачевой.