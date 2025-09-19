Звезда «Беспринципных» задолжала за «коммуналку» в квартире в центре Москвы

Российская актриса Аглая Тарасова имеет задолженность по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, звезда сериалов «Интерны» и «Беспринципные» задолжала 30 тысяч рублей за «коммуналку» в квартире, расположенной неподалеку от Патриарших прудов.

Кроме того, по данным Mash, под угрозой оказались и платежи по ипотеке, так как сейчас актриса находится под домашним арестом и не имеет возможности «нормально работать». Отмечается, что в случае просрочки банк может начать взыскание и выставить недвижимость на торги через 3-6 месяцев.

Ранее сообщалось, что известная российская актриса Аглая Тарасова была задержана в Москве с наркотиками. Артистка прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива, где ее и остановили.