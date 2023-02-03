Звезда «Дома-2» лишилась квартиры в Москве

Экс-участница телешоу «Дом-2» Майя Донцова лишилась квартиры в Москве. Подробностями произошедшего она поделилась в своем Telegram-канале.

Недвижимость звезде подарили организаторы шоу, пообещав, что квартира передана ей в бессрочное пользование. «Я выиграла квартиру в конкурсе, то есть не выиграла, а, по сути, купила — много денег вложила, чтобы первое место было моим. Плюс за меня голосовали фан-группы. Так делали все финалисты», — призналась Донцова.

«Мне сказали, мол, все, на всю жизнь. Я говорила, что сразу выкуплю это жилье, мне отвечали — не надо, просто будем продлевать договор», — пояснила знаменитость. Однако через несколько месяцев «Дом-2» попросил Донцову освободить жилье. Она отметила, что ей «не удалось ничего выяснить».

Позднее в своем блоге звезда шоу сообщила, что сняла квартиру в одном из зданий комплекса «Москва-Сити». «Теперь я на 47-м этаже. Красота», — сообщила она поклонникам.

Ранее ремонт в московской квартире показала актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Артистка приобрела в ипотеку «двушку» в жилом комплексе бизнес-класса.