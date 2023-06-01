Звезда фильма «Служебный роман» вспомнила о проблемах с режиссерами

О проблемах с режиссерами вспомнила в интервью «Мосленте» народная артистка РСФСР, звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева. Она заявила, что долгое время ей не давали роли.

«Мой роман с кинематографом начался довольно поздно, мне было уже 30 лет. До этого режиссеры меня не замечали. Хотя я — из семьи кинематографистов», — отметила Немоляева. По ее словам, аналогичная ситуация сложилась у ее внучки Полины, однако впоследствии девушка сама стала режиссером и получила финансирование на полнометражный фильм.

Артистка подчеркнула, что в последние годы, наоборот, много снимается в кино. «У меня прямо калейдоскоп небольших ролей! Не буду сочинять, что в восторге от современного кино. Есть роли проходные… А есть роли, от которых получаю удовольствие», — поделилась она.

Ранее Немоляева вспомнила о съемках в «Служебном романе». Актриса рассказала, что на площадке у них с режиссером Эльдаром Рязановым сложился «чудесный творческий альянс».