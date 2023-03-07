Звезда популярного телешоу опубликовала видео в «голом» платье
Финалистка телешоу «Голос» Ян Гэ опубликовала снятое в Париже видео в «голом» платье.
В «голом» платье в центре Парижа снялась звезда популярного телешоу «Голос», актриса Ян Гэ. Видеозапись она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
В ролике артистка позирует в платье до щикотолок с принтом обнаженного женского тела от ягодиц и лобка до шеи.
Комментаторы поспорили из-за откровенного образа Ян Гэ. «Некрасиво», «Разочарование», «Девушка должна себя уважать, а здесь лишь клоунада вульгарная», — раскритиковали певицу пользователи сети. Однако многие похвалили звезду за смелость и заявили, что в рисунке на платье нет ничего неприятного.
Ранее видео в мини-платье с декольте опубликовала певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова. Образ звезды разозлил многих ее подписчиков.