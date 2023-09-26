Звезда «Ранеток» показала на видео новую четырехкомнатную квартиру в Москве

На кадрах видно, что звезда приобрела жилье в новостройке. В квартире пока отсутствует мебель. Стены выкрашены в светлый оттенок, на полах выстлано покрытие под дерево. Огурцова рассказала, что планирует сделать в квартире спальню для себя и супруга, отдельные комнаты для двух детей и кухню-гостиную.

«Прямо перед домом ипподром. Вернусь к верховой езде, буду ходить туда заниматься», — добавила актриса, показав подписчикам вид из окна.

Ранее звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина показала свой новый дом в элитном поселке на Новой Риге.