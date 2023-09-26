Звезда «Ранеток» показала на видео новую четырехкомнатную квартиру в Москве
Звезда сериала «Ранетки» Огурцова купила четырехкомнатную квартиру в Москве.
Звезда сериала «Ранетки» и экс-участница одноименной группы Евгения Огурцова купила четырехкомнатную квартиру в Москве. Новую жилплощадь она показала на видео в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах видно, что звезда приобрела жилье в новостройке. В квартире пока отсутствует мебель. Стены выкрашены в светлый оттенок, на полах выстлано покрытие под дерево. Огурцова рассказала, что планирует сделать в квартире спальню для себя и супруга, отдельные комнаты для двух детей и кухню-гостиную.
«Прямо перед домом ипподром. Вернусь к верховой езде, буду ходить туда заниматься», — добавила актриса, показав подписчикам вид из окна.
Ранее звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина показала свой новый дом в элитном поселке на Новой Риге.