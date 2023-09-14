Звезда сериала «СашаТаня» показала дом в элитном подмосковном поселке

Свой первый собственный дом в элитном подмосковном поселке показала актриса, звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина. Фото на фоне коттеджа она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я построила дом. Свой. Впервые во взрослой жизни у меня появилось свое собственное жилье. Меня отговаривали в начале, но я покупала, продавала, покупала, выкручивала, сотни раз хотела сдаться уже на финальной дистанции ремонта, но дотерпела», — рассказала артистка. Ланина отметила, что первый капитал на покупку дома ей дали родители, а процессом строительства руководил супруг.

На снимке видно, что дом актрисы отделан темным кирпичом. На первом этаже расположен гараж, а входная дверь в особняк выполнена из прозрачного стекла. Ланина рассказала, что поселок пока не газифицирован и в дом еще не привезли мебель и межкомнатные двери.

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