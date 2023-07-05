Звезда «Реальных пацанов» раскрыла подробности отношений с мужем-итальянцем

Подробности отношений с мужем, итальянским бизнесменом Стефано Маджи, раскрыла в интервью Teleprogramma.pro звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив. По ее словам, супруг помог ей стать спокойнее и женственнее.

«Стефано отучил меня жить по принципу «все сама». Иногда, конечно, это вылезает, но уже значительно реже… Я как будто вторую молодость проживаю, наслаждаюсь жизнью», — призналась актриса.

Федункив отметила, что у них с мужем разные графики и темперамент, но это не стало проблемой для отношений. «Ограничивать друг друга в самореализации — не про нас. Мы уважаем и друг друга, и то, чем каждый из нас занимается», — заявила она. Общие выходные, по словам актрисы, они со Стефано проводят дома за совместной готовкой и просмотром фильмов.

Ранее Федункив объяснила, что супруг не привык к вниманию журналистов, поэтому не всегда выходит с ней в свет. «Я уважаю его желание оставаться в тени», — заявила Федункив.