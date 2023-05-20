Звезда «Реальных пацанов» рассказала об отношениях с мужем-итальянцем

Об отношениях с мужем, итальянским бизнесменом Стефано Маджи рассказала в интервью «СтарХит» звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив. Актриса объяснила, что супруг не привык к вниманию журналистов, поэтому не всегда выходит с ней в свет.

«Муж привык, что ко мне приковано внимание, но не может привыкнуть, что журналисты интересуются не только мной, но и им. Я уважаю его желание оставаться в тени», — заявила Федункив.

Ранее актриса поделилась (https://moslenta.ru/news/lyudi/zhizn-s-italyanskim-muzhem-03-03-2023.htm) тонкостями отношений с мужем-иностранцем. Федункив отметила, что ее супруг очень любит русскую национальную кухню, с уважениям относится к русским традициям, отлично говорит и даже шутит на русском языке.