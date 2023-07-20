51-летняя звезда «Реальных пацанов» опубликовала видео в свадебном платье
51-летняя звезда «Реальных пацанов» Федункив сообщила о новой свадьбе.
Видео в подвенечном платье опубликовала 51-летняя звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Марина Федункив в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она сообщила фолловерам о новой свадьбе.
«Дорогие друзья, опять выхожу замуж! Два года еще не прошло, и вот опять. Напишите в комментариях, у кого такая же побочка после ковида и что вы делаете», — сказала артистка. Под видео она оставила хэштеги «юмор» и «прикол».
Комментаторы предположили, что актриса выложила пост в подвенечном платье со съемочной площадки и разыграла поклонников. Фолловеры оценили чувство юмора Федункив. «Жги дальше», «Красавица ты наша», «Огонь», — написали они.
Актриса состоит в браке с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Ранее она раскрыла подробности отношений с мужем-иностранцем.