Звезда «Реальных пацанов» раскрыл причину расставания с женой

Причину расставания с женой Викторией Маркиной раскрыл звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов в интервью YouTube-каналу Fametime TV. Он отметил, что официально они с супругой пока не развелись.

«Произошло расхождение: у нас разные пути достаточно давно, может быть, два года. Когда мы заводили семью, это было основано на общем желании завести ребенка», — сообщил артист. По его словам, с Маркиной ему было комфортно, но со временем чувства угасли.

Сейчас Селиванов состоит в отношениях с блогером Александрой Калмыковой, которая в феврале текущего года объявила о разводе с мужем. От первого брака у Калмыковой двое детей.

Ранее причину развода с бизнесменом Курбаном Омаровым раскрыла телеведущая Ксения Бородина. Она рассказала, что приняла решение уйти от мужа после его многочисленных измен, подтвержденных частным детективом.