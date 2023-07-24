Звезда «Реальных пацанов» раскрыла особенности быта с мужем-итальянцем

Особенности быта с мужем-итальянцем раскрыла в интервью Teleprogramma.pro звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Марина Федункив. Она состоит в браке с бизнесменом Стефано Маджи.

Федункив заявила, что разделяет дела по дому с супругом. «Нет такого: ты приготовь, постирай, а ты, мол, пойди — гвоздь прибей. Это как-то естественно происходит. Есть стиральная машинка, накопились — закинула, посушила. Он то же самое делает при необходимости», — пояснила она.

Звезда отметила, что Маджи просыпается раньше нее и делает завтрак. «При этом я люблю для него готовить. Кондитер из меня не очень, но вот основные блюда неплохо получаются», — добавила она.

Ранее актриса заявила, что проживает «вторую молодость» рядом с Маджи. По ее словам, супруг помог ей стать спокойнее и женственнее.