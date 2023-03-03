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09:13, 03 марта 2023
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Звезда «Реальных пацанов» рассказала о конфликтах с соседями в Москве

Звезда «Реальных пацанов» рассказала о конфликтах с соседями в Москве
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О конфликтах с соседями в московской многоэтажке рассказала «Мосленте» звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив. Первое время после переезда в столицу из Перми актриса жила в Сокольниках.

Федункив вспомнила, что обычно возвращалась домой после полуночи из-за напряженного рабочего графика. Жильцы дома, по ее словам, не привыкли к ней и относились с недоверием.

«Однажды я не могла войти в подъезд — меня решительно не пускали, говорили, что не знают, кто я такая. Пришлось включать обаяние и фантазию — убедила, что они меня точно видели по телевизору», — поделилась звезда.

Ранее Федункив высказалась о возможности эмиграции. «Я люблю свою страну, и мой муж Стефано любит Москву, нам здесь комфортно», — заявила звезда.

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