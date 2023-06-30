27-летняя звезда сериала «Чики» откровенно рассказала о проблемах с внешностью

О проблемах с внешностью откровенно рассказала своим подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Алена Михайлова. Она сняла серию видео без фильтров и призналась в многолетней ненависти к себе из-за прыщей на лице и плечах.

«Я снимаюсь, а сниматься в таком виде трудно. Начинаю нервничать и ненавидеть себя еще больше. Потому что это мой инструмент, который не совсем в порядке... Я работаю на одни капельницы, чтобы чистить это и выводить из себя», — заявила 27-летняя звезда сериала «Чики».

Михайлова рассказала, что перепробовала самые разные способы борьбы с недостатком, но в итоге поняла: главное, что она должна сделать, — побороть ненависть к себе.

«Я пробовала все, даже лошадиные мази, я сдавала тысячи анализов на миллионы рублей. Но в итоге поняла, что я себе вру. Я эмоциями себя уничтожаю, яростью и ненавистью», — сказала она.

Чтобы победить ненависть, актриса и решила заявить о своей проблеме миру, показав лицо без прикрас.

«Надо принимать себя. Вместо того чтобы замазывать тело тональником и делать вид, что все ок. Любите себя», — призвала Михайлова.

Ранее селфи-видео без макияжа и фильтров опубликовала 60-летняя певица Алена Свиридова. Она сняла себя на московской улице.