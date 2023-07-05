Звезда сериала «Солдаты» перечислил любимые хобби

Свои любимые хобби перечислил в интервью «Мосленте» звезда сериала «Солдаты», актер Алексей Маклаков. Он заявил, что у него есть большая домашняя библиотека.

«В детстве и юности я много читал… Книга всегда помогает человеку, даже недочитанная до конца. Например, я читаю, чтобы сравнить свои поступки с поступками героев», — пояснил Маклаков.

Актер также отметил, что увлекается компьютерными играми. Особенно он выделяет симуляторы игры в футбол.

Ранее о своем хобби рассказала звезда фильма «Страна глухих» Дина Корзун. Она сообщила, что увлекается рисованием.