Звезда сериалов назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

Звезда сериалов «По колено» и «Война семей», актер Анар Халилов родился в Баку, но около 17 лет назад перебрался в столицу России. В разговоре с изданием «Москвич Mag» он назвал главное отличие москвичей от жителей других городов.

Халилов отметил, что на данный момент он живет в подмосковных Мытищах, но вскоре планирует перебраться в центр Москвы, потому что слишком много денег у него уходит на такси.

Актер отметил, что любит многие районы российской столицы, часто гуляет по Тверской улице и бывает в «Музеоне». Не очень нравится ему только юг города. «Главное отличие москвичей от жителей других городов… Думаю, что москвичи всегда в погоне за успехом и деньгами», — поделился мужчина.

Ранее лидер группы «Бахыт-Компот» назвал «панковские» места Москвы.