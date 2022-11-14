Звезда «Стиляг» показала ремонт в московской квартире родителей

Ремонт в московской квартире родителей показала звезда фильма «Стиляги» Екатерина Вилкова в YouTube-шоу ведущей Лауры Джугелии. Актриса рассказала, что приобрела родственникам жилье в соседнем подъезде дома, в котором живет сама.

Интерьер выполнен в нежно-розовых тонах, мебель и шторы выбраны в оттенках коричневого. Оформление помещения дополнено зеркалами, растениями и теплым освещением.

«Я хотела девочкину квартиру. Поняла, что мне не сделать розовую квартиру для своей семьи, и я решила отыграться на маме», — объяснила свой выбор Вилкова. Джугелия заявила, что ей удалось добиться уютной и расслабляющей атмосферы.

Ранее подробностями переезда в московскую квартиру поделилась российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. «Это случилось. Сегодня я впервые ночевала в своей квартире. Мои хорошие, это просто непередаваемые ощущения, когда ты заходишь в свой дом», — рассказала подписчикам артистка.