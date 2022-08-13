Звезду «Тихого Дона» госпитализировали в Москве

Народную артистку РСФСР, звезду кинофильма «Тихий Дон» Людмилу Хитяеву госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Валерию Гущину.

«Госпитализирована в Склифосовского. Травма», — сообщила собеседница агентства, не уточнив подробности.

Экс-супруг Хитяевой Валерий Леонтьев сообщил, что 91-летняя актриса находится в удовлетворительном состоянии. «Вроде обошлось, синяк, сильно разбила лицо. Она там не хочет оставаться», — рассказал он.

Источник со ссылкой на окружение Хитяевой уточнил, что артистка получила травму, случайно споткнувшись у себя дома.

Ранее в Москве госпитализировали 77-летнего актера Александра Филиппенко с подозрением на COVID-19. Источник уточнил, что год назад Филиппенко, известный по фильмам «Трудно быть богом» и «Гори, гори, моя звезда», а также мини-сериалу «Визит к Минотавру», привился от коронавируса.