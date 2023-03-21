Устроившая драку в фитнес-зале звезда «Универа» отреагировала на обвинения

Актриса из сериалов «Универ» и «Полицейский с Рублевки» Сара Окс отреагировала на обвинения в драке в фитнес-клубе. Свою версию событий она изложила в интервью телеканалу «360».

Звезда заявила, что одна из посетительниц спровоцировала конфликт. Актриса утверждает, что девушка заняла велотренажер, на котором лежало полотенце Окс, а затем начала протирать им полы. По словам Окс, после замечания ее оппонент «пошла вразнос». Артистка предположила, что девушка могла специально устроить конфликт для привлечения внимания.

Ранее появилась информация, что Окс устроила драку в фитнес-клубе подмосковного Одинцова из-за велотренажера. По словам одной из посетительниц, актриса заняла ее тренажер при наличии других свободных в зале. Пострадавшая утверждает, что звезда оскорбляла ее и ее мужа, кидалась бутылками, вырвала ей волосы и разбила губу.