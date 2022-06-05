Миллиардер Новиков избил экс-супругу в Подмосковье

Миллиардер Олег Новиков избил бывшую жену в Подмосковье. Женщина с ушибами колена и тазобедренного сустава обратилась за помощью к медикам, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, конфликт произошел в общем доме экс-супругов в деревне Жуковка. 47-летняя Марина Новикова утверждает, что миллиардер избил ее в ходе ссоры. Полиция проводит проверку.

Олег Новиков — основатель одной из крупнейших в России издательских групп «Эксмо-АСТ». В 2012 году на нее приходилось 25 процентов всего книгоиздательского рынка страны.

Ранее сообщалось, что две девушки с приятелем избили 45-летнего москвича и отобрали у него пистолет. По данным правоохранительных органов, потасовка произошла после того, как потерпевший сделал молодым людям замечание.