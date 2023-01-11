Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» призналась в проблемах со здоровьем

В проблемах со здоровьем призналась в интервью [Woman.ru](https://www.woman.ru/news/anastasiya-melnikova-khotela-otstoyat-sluzhbu-v-monastyre-no-nachalas-pnevmoniya-vykarabkayus-id860161 (https://www.woman.ru/news/anastasiya-melnikova-khotela-otstoyat-sluzhbu-v-monastyre-no-nachalas-pnevmoniya-vykarabkayus-id860161/)/) звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», актриса Анастасия Мельникова. По ее словам, у нее начались осложнения после лечения тяжелого заболевания.

«Сейчас последствия терапии — это пневмония. Это последствие лечения. Самая обычная пневмония. Выкарабкаюсь», — сообщила Мельникова журналистам.

В конце 2022 года актриса рассказала, что страдает от боли в ногах и перенесла четыре операции за два года. Кроме того, Мельникова набрала вес на фоне приема гормональных препаратов. Свой диагноз звезда не раскрывает и уточняет, что врачи долгое время не могут определиться с диагностикой ее болезни.

Ранее о проблемах со здоровьем сообщил российский певец Николай Басков. Он объяснил, что у него были проблемы со связками на ноге и что он перенес операцию.