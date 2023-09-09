Звездный хирург Гогиберидзе умер в Москве

В Москве от последствий COVID-19 умер звездный пластический хирург Отари Гогиберидзе, сообщила «Известиям» экс-супруга доктора Яна Лапутина.

«После COVID-19, перенесенного в феврале, он очень долго восстанавливался, и, к сожалению, сегодня скончался», — подтвердила Лапутина смерть бывшего мужа.

Гогиберидзе был кандидатом медицинских наук, пластическим хирургом с 28-летним стажем, членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии, сертифицированным международным тренером по работе с американскими платами-фиксаторами для моделирующей и омолаживающей пластики лица. Известен по работе с отечественными звездами шоу-бизнеса.

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