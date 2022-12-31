Звезды шоу-бизнеса поздравили россиян с наступающим 2023 годом
С наступающим 2023 годом поздравили россиян в своих социальных сетях звезды шоу-бизнеса.
«Я желаю вам радости и счастья, а главное — замечать все хорошее, что происходит в вашей жизни, уметь наслаждаться каждой секундой! Смакуйте эту жизнь, и пусть она всегда приносит вам много удовольствия!» — обратилась к фолловерам в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович.
Известная сваха Роза Сябитова в своем Telegram-канале пожелала подписчикам мира и благополучия, счастья и любви. «А как мама и бабушка, я хочу, чтобы наши дети и внуки были здоровы и счастливы и приносили нам больше поводов для радости. Если у них хорошо, то и у нас!» — добавила она.
«С наступающим, малыши!» — кратко высказался в Telegram блогер Даня Милохин. Телеведущая Ксения Бородина тоже оказалась немногословной — она поздравила фолловеров с наступающим и показала бесснежный пейзаж за своим окном. Получив много фотографий с сугробами в ответ, телезвезда заявила, что от них ей стало очень тепло на душе.
«Пусть ваше новогоднее застолье будет теплым, красивым и уютным. Пусть небо хранит вас и ваш дом!» — написала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), актриса Любовь Толкалина.
Ранее советы по предотвращению переедания за новогодним столом дала в беседе с «Мослентой» нутрициолог Анастасия Разбойникова. 31 декабря в течение дня она порекомендовала организовать три полноценных приема пищи.