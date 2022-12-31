Звезды шоу-бизнеса поздравили россиян с наступающим 2023 годом

С наступающим 2023 годом поздравили россиян в своих социальных сетях звезды шоу-бизнеса.

«Я желаю вам радости и счастья, а главное — замечать все хорошее, что происходит в вашей жизни, уметь наслаждаться каждой секундой! Смакуйте эту жизнь, и пусть она всегда приносит вам много удовольствия!» — обратилась к фолловерам в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

Известная сваха Роза Сябитова в своем Telegram-канале пожелала подписчикам мира и благополучия, счастья и любви. «А как мама и бабушка, я хочу, чтобы наши дети и внуки были здоровы и счастливы и приносили нам больше поводов для радости. Если у них хорошо, то и у нас!» — добавила она.