Лжекоммунальщик украл у пенсионерки 20 тысяч рублей

Лжекоммунальщик похитил у проживающей на Лесной улице в Москве 75-летней пенсионерки 20 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УВД по ЦАО.

По данным источника, к москвичке пришел мужчина, представившийся работником коммунальной службы. Он сообщил о необходимости проверки системы вентиляции. Женщина провела его на кухню и оставила одного на пару минут. За это время злоумышленник украл сбережения, которые пенсионерка хранила в жестяной банке. После его ухода гражданка обнаружила, что деньги пропали и вызвала полицию.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина. Похищенные денежные средства он успел потратить. В настоящее время похититель находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

Ранее представившаяся экстрасенсом 33-летняя жительница Подмосковья похитила около миллиона рублей у 45-летней россиянки.