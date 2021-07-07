Магазины одежды в центре Москвы начали активно закрываться

По словам главы отдела исследований JLL Владислава Фадеева, в центре Москвы «сегмент общепита традиционно наиболее активен с точки зрения ротации и занимает больше всего помещений». В связи с этим после пандемии COVID-19 его восстановление проявилось активнее предприятий и магазинов по другому профилю.

При этом также отмечается, что fashion-ретейлы начали испытывать сложности еще до введенных ограничений, однако пандемия только усугубила их положение. Фадеев предположил, что магазины одежды продолжат переход в e-commerce, то есть будут все больше осваивать интернет-пространство. Газета также пишет, что они все чаще стали открываться в торговых центрах.

В заключение собеседники издания заявили, что динамика закрытий предприятий зависит от продолжительности ограничений из-за COVID-19 и оказанных мер поддержки.

В мае замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк объявил, что 120-летний гастроном «Елисеевский» снова откроется для посетителей. О том, что гастроном оказался на грани закрытия, стало известно в марте. «Елисеевский» работал в Москве начиная с 1901 года.

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