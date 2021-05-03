В Москве снова заработает 120-летний гастроном «Елисеевский»

Московские власти объявили, что 120-летний гастроном «Елисеевский» снова откроется для посетителей. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС.

Он подтвердил, что «Елисеевский» вновь должен заработать, но когда это произойдет, пока неизвестно. Гастроном останется в том же историческом здании на Тверской улице.

В настоящее время помещения магазина находятся в городской собственности. Уникальный объект сохранят, заявили власти Москвы.

Ранее в Росреестре прояснили судьбу «Елисеевского». В ведомстве рассказали, что часть магазина на входит в состав соседнего нежилого помещения и не является самостоятельным объектом по государственному кадастру.

О том, что гастроном оказался на грани закрытия, стало известно в марте. «Елисеевский» работал в Москве 120 лет, начиная с 1901 года.

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