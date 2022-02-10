Россияне с ностальгией вспомнили макет железной дороги из московского магазина

Россияне в группе Facebook «Москва Моя» с ностальгией вспомнили железнодорожный макет из столичного магазина.

Одна из участниц сообщества рассказала, как возила свою дочь в известный в Советском Союзе магазин «Лейпциг» в Теплом Стане, чтобы показать девочке большой и богатый деталями макет железной дороги. «Любила эти поездки в "Лейпциг" на маршрутке от "Юго-Западной" за 15 копеек. Железную дорогу посмотреть и отдел "Игрушки" посетить», — поделилась своей историей женщина.

Остальные подписчики также рассказали о воспоминаниях, связанных с этим магазином. «Меня возила мама смотреть на этот чудо-поезд. Мне очень нравилось, и хотелось такой же. А еще очень красивые, говорящие немецкие куклы там продавались», — сообщила москвичка.

Подписчики рассказали также, что, впечатлившись увиденной в магазине игрушечной железной дорогой, сами начали собирать макеты, клеить модели. «Мы жили с родителями недалеко от "Лейпцига". Как следствие, весь подоконник и часть пола были заняты домиками, которые я склеивала», «Помню! Собственно, под влиянием этого шедевра я сам начал собирать железную дорогу!» — рассказали жители столицы.

Ранее россияне назвали преимущества кукол времен СССР перед Барби.