Певица МакSим рассказала о тяжелом последствии после коронавируса

Российская певица МакSим (Марина Максимова) рассказала о восстановлении после тяжело перенесенной пневмонии, возникшей на фоне COVID-19, передает «Пятый канал».

Артистка призналась, что самой большой проблемой для нее стало изменение в голосе. По словам женщины, реабилитация проходит медленно, но несмотря на это, она готова пройти через любые ограничения, чтобы как можно быстрее вернуться на сцену. «Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя», — говорит она.

Ранее, в августе, в сети появилось видео, показывающее, как МакSим проходит реабилитацию после выхода из комы. Летом текущего года певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких. В клинике ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Первый ее выход на сцену после болезни состоялся 20 ноября.