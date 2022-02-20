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Певица МакSим рассказала о тяжелом последствии после коронавируса

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Певица МакSим рассказала о тяжелом последствии после коронавируса
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская певица МакSим (Марина Максимова) рассказала о восстановлении после тяжело перенесенной пневмонии, возникшей на фоне COVID-19, передает «Пятый канал».

Артистка призналась, что самой большой проблемой для нее стало изменение в голосе. По словам женщины, реабилитация проходит медленно, но несмотря на это, она готова пройти через любые ограничения, чтобы как можно быстрее вернуться на сцену. «Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя», — говорит она.

Ранее, в августе, в сети появилось видео, показывающее, как МакSим проходит реабилитацию после выхода из комы. Летом текущего года певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких. В клинике ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Первый ее выход на сцену после болезни состоялся 20 ноября.

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