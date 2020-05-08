Маломобильным пассажирам московского метро будут бесплатно выдавать маски

В московском метро будут бесплатно выдавать маски и перчатки маломобильным пассажирам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям с детьми, если у них не будет средств защиты с собой. Об сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Такие меры примут по поручению мэра Москвы, говорится в сообщении.

С 12 мая в столице вводится обязательный «масочный режим». Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

В Москве с начала пандемии по состоянию на 8 мая насчитывается 98 522 случая заражения коронавирусом. За все время выздоровели 10 259 человек, умерли 956.

В Московской области зарегистрировано 18 350 случаев инфицирования. Выздоровели 813 человек, умерли 175.

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