В Москве раньше времени начали кричать мартовские коты

Мартовские коты в столице начали кричать раньше времени. Об этом агентству «Москва» сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Это связано с увеличением светового дня и потеплением. Несомненно, все это вызывает такое поведение котов, что они начинают кричать», — отметил эксперт.

По словам ветеринара, животные стремятся к выращиванию потомства в более теплый и благоприятный период, поэтому в марте у них уже могут появляться первые котята. «Когда говорят "мартовский кот", это не значит, что кот, требующий любви. В марте уже бывает и первое потомство», — пояснил Шеляков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о характерной для марта погоде в феврале.