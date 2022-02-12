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В Москве раньше времени начали кричать мартовские коты

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В Москве раньше времени начали кричать мартовские коты
Фото: Unsplash

Мартовские коты в столице начали кричать раньше времени. Об этом агентству «Москва» сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Это связано с увеличением светового дня и потеплением. Несомненно, все это вызывает такое поведение котов, что они начинают кричать», — отметил эксперт.

По словам ветеринара, животные стремятся к выращиванию потомства в более теплый и благоприятный период, поэтому в марте у них уже могут появляться первые котята. «Когда говорят "мартовский кот", это не значит, что кот, требующий любви. В марте уже бывает и первое потомство», — пояснил Шеляков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о характерной для марта погоде в феврале.

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