Машин в Москве стало больше

В Москве количество автомобилистов на дорогах по сравнению с показателями прошлой недели выросло: их стало больше на 30 тысяч. Об этом в понедельник, 27 апреля, «Газете.ру» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается также, что в московском метрополитене число пассажиров выросло на 20 тысяч. Кроме того, пользоваться услугами такси начали еще пять тысяч человек.

В ведомстве заявили, что хотя пассажиропотоки в метро, такси и на столичных дорогах выросли, число пользовавшихся пригородными электричками сократилось на 10 тысяч.

6 апреля сообщалось, что москвичи стали меньше пользоваться общественным транспортом: наземным — на 79 процентов пригородными электричками — на 57 процентов, такси — на 57 процентов, личными автомобилями — на 52 процента меньше.

По статистике на 27 апреля в Москве известно о 2 871 новом случае заражения коронавирусом. Всего в столице насчитывается 45 351 инфицированный. Выздоровели 3 524 пациента, 349 человек выписали из больниц за последние сутки. При этом зафиксирован 31 летальный исход, всего с начала эпидемии в Москве скончались 435 человек.

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