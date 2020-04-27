Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние 24 часа зарегистрировали 2 871 новый случай заражения коронавирусом. Всего в столице насчитывается 45 351 инфицированный. Обновленная статистика опубликована в понедельник, 27 апреля, на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что Москва и Подмосковье остаются на первом месте по числу инфицированных COVID-19. При этом в столице выздоровели 3 524 пациента, 349 человек выписали из больницы за последние сутки. Умерли с начала эпидемии в Москве 435 человек, в том числе за последние 24 часа зафиксирован 31 летальный исход.

В России всего 87 147 человек с подтвержденным диагнозом — на 6 198 увеличилось число зараженных. Всего 7 346 пациентов вылечились от коронавируса, 794 умерли от осложнений.

По состоянию на 26 апреля в Москве с начала эпидемии было зафиксировано 42 480 случаев заражения коронавирусом. Уточняется также, что большинство заразившихся COVID-19 (41,5 процента) — люди в возрасте от 18 до 45 лет.

24 апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что москвичи стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Отмечается, что властям пришлось ввести больше контроля за москвичами, а также ограничения в такое время. По словам Раковой, все больше людей выходят на улицу и используют общественный или личный автотранспорт в личных целях.

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