Машина сбила идущего по обочине школьника в Новой Москве

Автомобиль Citroen сбил восьмилетнего мальчика, который шел по обочине на Центральной улице в Новой Москве, об этом рассказали в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Инцидент произошел в субботу, 4 сентября. По предварительным данным, ребенок сам вышел на проезжую часть. Идущий по обочине школьник попал под колеса машины. Пострадавшего с травмой госпитализировали. Врачи поставили диагноз — перелом голени.

В августе мужчину, решившего перебежать МКАД в неположенном месте, насмерть сбил автомобиль. Смертельное ДТП произошло на 38-м километре внешней стороны МКАД. Водитель, наехавший на мужчину, не скрылся с места происшествия и дождался сотрудников экстренных служб.

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