Машину для утилизации елок в Подмосковье сравнили с героем «Человека-Паука». Фотографией необычного транспорта поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

Автор поста отметил, что машина напоминает ему суперзлодея Доктора Осьминога, с которым сражался перевоплощающийся в Паука Питер Паркер. Многие пользователи согласились с ним, вспомнив различные цитаты из фильма. Нескольким юзерам машина напомнила вышедшего на охоту Гринча, а также Мусорщика из «Черепашек-ниндзя».

Однако внимание большинства участников дискуссии привлекло не транспортное средство, а сами елки. «В чем смысл покупать настоящую елку? Она растет как минимум лет десять… И вот так на один раз, а потом выкинуть?», «Столько елок вырубается каждый год, а потом их просто выносят на помойку. Неужели нельзя купить искусственную?» — написали россияне. «Кто-то считает, что натуральная, наоборот, экологичнее. Их же специально для этого выращивают и потом перерабатывают», — объяснили им. «Живая елка спокойно сгниет и превратится в удобрение, а пластик так и будет лежать сотни лет. И что в итоге хуже для природы?» — поделился иным взглядом на ситуацию подписчик канала.

Ранее россияне сравнили драку Дедов Морозов с файтингом Mortal Kombat.