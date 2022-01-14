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Россияне сравнили драку Дедов Морозов с файтингом Mortal Kombat

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Россияне сравнили драку Дедов Морозов с файтингом Mortal Kombat
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

На проезжей части в Москве россияне заметили двух дерущихся мужчин в костюмах Дедов Морозов. Снятое очевидцами видео опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». В комментариях пользователи назвали возможные причины возникновения конфликта и сравнили схватку с файтингом Mortal Kombat.

«Старый и Новый год», — так подписал ролик автор поста. Некоторые подписчики предположили, что дерущиеся не поделили Снегурочку или подарок для нее. «Мортал комбат», «Свободные и счастливые люди», — отреагировали на увиденное другие.

«Если веселятся, то норм, только не возле дороги, а то не раз такое уже заканчивалось плохо», — заметила россиянка. Многие поддержали ее комментарий, обратив внимание, что современные люди всегда все снимают на телефоны, вместо того, чтобы помочь конфликтующим и не допустить трагедии.

Одна из пользовательниц сети отметила, что мужчины дрались, дерутся и будут драться — этим сегодня никого не удивить. «Лишь бы дрались они по законам, по правилам — как в СССР: лежачего не бить и так далее», — подчеркнула она.

Ранее семеро мужчин в костюмах Дедов Морозов подрались на улице Москвы из-за кастинга.

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