Маски в московском метро резко подешевеют

С 24 августа в московском метро резко подешевеют медицинские маски. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что стоимость средств защиты в кассах метрополитена, МЦД и пригородных электричек снизится с 15 до 10 рублей.

«Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами», — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

Ранее Ликсутов назвал станции столичного метро, на которых зафиксировано наибольшее число пассажиров в масках. По его словам, максимальное число людей в масках и перчатках бывает на станциях «Новослободская», «Улица 1905 года», «Парк культуры», «Серпуховская» и «Чеховская».

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