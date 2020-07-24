Названы станции метро Москвы с наибольшим числом пассажиров в масках

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов назвал станции столичного метро, на которых зафиксировано наибольшее число пассажиров в масках. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает «Интерфакс».

По его словам, максимальное число людей в масках и перчатках бывает на таких станциях: «Новослободская», «Улица 1905 года», «Парк культуры», «Серпуховская» и «Чеховская». При этом обратный рейтинг — с наименьшим числом пассажиров, соблюдающих масочный режим — возглавили станции метро: «Теплый Стан», «Комсомольская», «Павелецкая», «Савеловская» и «ВДНХ».

Ликсутов также напомнил москвичам об опасности заражения коронавирусом. «В Москве, по оценкам врачей, вирус отступает, но вероятность заболеть все еще есть. Большая просьба — прислушаться к рекомендациям, и использовать маску при поездках на всех видах транспорта. В условиях постоянного увеличения пассажиропотока важна личная ответственность друг перед другом и взаимное уважение», — пояснил заммэра Москвы.

За последние сутки выявлено 645 новых случаев заражения коронавирусом в Москве. За все время в столичном регионе насчитывается больше 236 тысяч инфицированных, из которых 173 854 вылечившихся пациентов и 4375 скончавшихся от осложнений.

17 июля стало известно, что в рейтинг самых опасных районов Москвы вошли: Северное Измайлово, Перово, Таганский, Преображенское и Люблино. Уточняется, что список составили эксперты систем безопасности на основе подсчета тревожных звонков, совершенных горожанами из разных частей города.

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