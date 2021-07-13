Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

В результате инцидента задержаны несколько десятков участников драки. Также известно о двух пострадавших, их госпитализировали с различными травмами.

Конфликт произошел вечером, 12 июля. Всего в драке участвовали около 180 человек. По данным телеканала РЕН ТВ, потасовка возникла между приезжими из Таджикистана и Киргизии. 11 июля в Химках два уроженца Киргизии получили ножевые ранения. Их товарищи решили отомстить приезжим из Таджикистана и назначили встречу в 19:00. Изначально никаких разборок в это время не произошло, однако агрессивно настроенных мигрантов начали задерживать в соседних районах.

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