Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео
Массовая драка с участием мигрантов в Москве в районе метро «Кузьминки» попала на видео. Кадры с места потасовки опубликовал Telegram-канал Baza.
На записи видно, как толпа мигрантов начала перепалку на площади перед областным театром. Также сообщается, что сначала драка была небольшая, но затем количество участников резко выросло.
В результате инцидента задержаны несколько десятков участников драки. Также известно о двух пострадавших, их госпитализировали с различными травмами.
Конфликт произошел вечером, 12 июля. Всего в драке участвовали около 180 человек. По данным телеканала РЕН ТВ, потасовка возникла между приезжими из Таджикистана и Киргизии. 11 июля в Химках два уроженца Киргизии получили ножевые ранения. Их товарищи решили отомстить приезжим из Таджикистана и назначили встречу в 19:00. Изначально никаких разборок в это время не произошло, однако агрессивно настроенных мигрантов начали задерживать в соседних районах.
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