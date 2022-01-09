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Массовая драка приезжих произошла в центре Москвы

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Массовая драка приезжих произошла в центре Москвы
Фото: Shutterstock

Массовая драка приезжих произошла в центре Москвы в Таганском районе. Об этом 9 января, в воскресенье, сообщает MK.RU.

По данным источника, инцидент произошел около кафе в Гжельском переулке. В потасовке участвовало десять человек, предположительно, приезжих из Киргизии. Двоих мужчин 27 и 28 лет госпитализировали с ножевыми ранениями живот и ногу. Ведется поиск остальных участников конфликта.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в кальянной на юго-востоке Москвы.

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