Массовая драка приезжих произошла в центре Москвы в Таганском районе. Об этом 9 января, в воскресенье, сообщает MK.RU.

По данным источника, инцидент произошел около кафе в Гжельском переулке. В потасовке участвовало десять человек, предположительно, приезжих из Киргизии. Двоих мужчин 27 и 28 лет госпитализировали с ножевыми ранениями живот и ногу. Ведется поиск остальных участников конфликта.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в кальянной на юго-востоке Москвы.