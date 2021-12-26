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В Москве произошла массовая драка со стрельбой

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В Москве произошла массовая драка со стрельбой
Фото: Depositphotos

Массовая драка со стрельбой произошла в кальянной на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 26 декабря, пишет РЕН ТВ.

ЧП произошло в заведении на Братиславской улице рано утром. Полицейские прибыли на место и забрали в отдел для дальнейших разбирательств девять участников конфликта. Жертв удалось избежать. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в вагоне поезда московского метро произошла массовая драка пассажиров. Предварительно, конфликт начался из-за медицинской маски.

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