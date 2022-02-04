Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

На севере Москвы произошла массовая драка со стрельбой. По данным РЕН ТВ, в конфликте пострадали три человека.

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Источник сообщает, что потасовка началась в результате ссоры двух братьев и их друга с двумя неизвестными мужчинами, один из которых достал оружие и открыл стрельбу по своим оппонентам.

Двоих пострадавших доставили в больницу. Еще один участник конфликта получил ушибы. Стрелявший успел скрыться с места происшествия. На данный момент его поисками занимаются правоохранители.

Ранее массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в Троицке попала на видео.