Массовое скопление жуков в парке Москвы озадачило россиян

Россиянин написал в группе «Наша Ходынка — Гранд-Парк, Приват-Сквер и окрестности» в Facebook о том, что во время прогулки по местному парку обнаружил место массового скопления жуков.

По его словам, насекомые могли атаковать дерево и собраться в кучу напротив школы № 1409 из-за стоящей рядом вышки интернет-усилителя. «Что скажете, есть ли закономерность? Или это инопланетяне и облучение?» — поинтересовался мужчина и озадачил подписчиков сообщества.

Один из комментаторов, в свою очередь, объяснил, что на фото запечатлены майские жуки и сейчас у них период спаривания, поэтому они собираются в стаи. Другой юзер указал на то, что радиоволны действительно способны влиять на насекомых, а мощные излучения сказываются на них крайне неблаготворно. «Это иностранные агенты, замаскированные под жуков, через вышку передают секреты отдельной цивилизации», — пошутил подписчик.

Ранее россиян возмутили живые черви в плитке шоколада из сетевого супермаркета. Фотографией испорченной шоколадки один из них поделился в сети. «Вот это реально жесть! Плюс одна фобия», — отмечали москвичи.

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