Мать мальчика-аутиста заявила о монтаже видео с избиением в метро Москвы

Мать ребенка с аутизмом, избитая в московском метро, заявила, что на видео конфликта присутствует монтаж. Комментарий женщины опубликовала «Газета.Ru».

Пострадавшая утверждает, что из ролика вырезаны некоторые фрагменты — в частности, поведение предполагаемой матери подростка, который сел на ребенка-аутиста. Также на видео отсутствует удар в голову, который, по словам пострадавшей, получил ее муж. Женщина отметила, что именно с этого момента началась драка. Супруг смог прийти жене на помощь, когда оппоненты уже схватили ее за волосы.

Пострадавшая рассказала, что ознакомилась с видео в первом отделе ОВД на Московском метрополитене. Также она заявила о синяках на руках и боли в районе головы из-за таскания за волосы. Женщина отметила, что ее муж «старается не жаловаться», но говорит о сильной боли в носу. По ее словам, в травмпункте им отказали в проверке на наличие сотрясения мозга.

Уточняется, что предполагаемые нападавшие подали встречное заявление о нанесении побоев по статье 6.1.1 КоАП России («побои»).

Ранее стало известно, что в московском метро несовершеннолетний россиянин сел на ребенка с аутизмом, а его спутницы напали на отца и мать мальчика. Отмечается, что семья с ребенком пыталась заступиться за сына с особенностями развития, но их всю поездку провоцировали на конфликт. Позже видео нападения на супружескую пару опубликовали в сети.

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