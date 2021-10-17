Мать отравившегося в подмосковной школе ребенка рассказала о случившемся

Мать одного из детей, отравившихся в школе в подмосковном Клину, рассказала о случившемся. Подробности раскрыл телеканал РЕН ТВ.

Женщина по имени Елена отметила, что ее сын сейчас находится в больнице Солнечногорска. Сперва школьник поступил в приемный покой в больницу Клина, где у него взяли анализы, сделали уколы и поставили капельницу. Мальчик находился в полубессознательном состоянии и не мог передвигаться самостоятельно, его перевозили на каталках.

«Ребенок утром проснулся и не помнит, как оказался в больнице; не помнит, как ему делали УЗИ, капельницы и уколы», — поделилась Елена, добавив, что семья ожидает результаты анализов сына.

Женщина рассказала, что видела в клинской больнице первоклассника в тяжелом состоянии, которого везли в реанимацию. По словам Елены, это не единственный подобный случай среди других отравившихся. «Не знаю, как отправлять ребенка в столовую, когда все это закончится», — заключила мать школьника.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной массового отравления в Клину могла стать ротавирусная инфекция.

16 октября предварительно 20 детей обратились в больницу подмосковного города после того, как поели в школьной столовой. Некоторые из отравившихся находятся в тяжелом состоянии. По факту случившегося начата проверка.