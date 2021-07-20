Мать сбившей троих детей москвички рассказала о своих чувствах

Семья Валерии Башкировой, москвички, сбившей троих детей на улице Авиаторов в Солнцеве, искренне переживает из-за случившегося. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на мать девушки, рассказавшей о своих чувствах.

«Мы все очень переживаем. Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети!» — рассказала она, добавив, что переживает за погибших не меньше, чем за свою дочь и остальных пострадавших.