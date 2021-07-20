Мать сбившей троих детей москвички рассказала о своих чувствах
Семья Валерии Башкировой, москвички, сбившей троих детей на улице Авиаторов в Солнцеве, искренне переживает из-за случившегося. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на мать девушки, рассказавшей о своих чувствах.
«Мы все очень переживаем. Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети!» — рассказала она, добавив, что переживает за погибших не меньше, чем за свою дочь и остальных пострадавших.
Авария произошла в пятницу, 16 июля. Валерия Башкирова на автомобиле Mazda 3 наехала на двоих взрослых и троих детей. Двое мальчиков трех и пяти лет скончались в больнице. В живых остались взрослые участники ДТП и девятимесячный ребенок.
Виновница ДТП рассказала, что сбила людей на пешеходном переходе, потому что «сидела в телефоне». На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.
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