Сбившая троих детей в Москве женщина объяснила причину ДТП

Женщина, сбившая троих детей на западе Москвы, объяснила причину ДТП. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Водитель заявила, что наехала на детей и сопровождавших их взрослых на пешеходном переходе, так как «сидела в телефоне», будучи за рулем. Отмечается, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.

Инцидент произошел на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа. Он находится в коме. У мальчика четырех лет — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

14 июля блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) вынесли приговор за ДТП в центре Москвы. Его приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. 1 апреля блогер устроил в центре Москве ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна женщина попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Бил признал вину за произошедшее и заявил, что раскаивается.

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