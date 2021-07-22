Мать выгнала шестерых детей жить на улицу в Подмосковье

По предварительным данным, дети оказались без дома, потому что их выгнала собственная мать, когда ее сожитель обвинил детей в воровстве.

Ребят в возрасте от 6 до 16 лет подкармливали местные жители, однако пристроить их никуда не удалось. Сколько так проскитались дети — неизвестно, однако вызвать полицию люди догадались только на днях.

«Детей отправили в приют, а мать и отчима ждут серьезные проблемы», — говорится в сообщении.

Ранее мать бросила младенца в одном из хостелов на улице Добролюбова в Москве. Свой поступок она объяснила тем, что не хочет содержать ребенка и продолжать его воспитание, так как не имеет постоянного заработка и места жительства.

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