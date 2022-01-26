Сегодня в 15:13
1 мин.

Матери погибшего на сцене Большого театра актера выплатили миллион рублей

Новости /
Матери погибшего на сцене Большого театра актера выплатили миллион рублей
Фото: Depositphotos

Мать погибшего на сцене Большого театра артиста Евгения Кулеша, которого осенью прошлого года насмерть задавила декорация во время спектакля, получила компенсацию от Фонда социального страхования в размере одного миллиона рублей. Об этом в среду, 26 января, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам адвоката Андрея Алешкина, виновника случившегося должен установить Большой театр. Оснований для судебного разбирательства не обнаружено.

Сообщается, что от Большого театра мать Кулеша также получила компенсацию в размере полутора миллионов рублей. Самого Евгения Кулеша Госинспекция по труду Москвы признала виновным в инциденте, потому что он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести.

Ранее зрительница оперы «Садко» рассказала о гибели артиста на сцене Большого театра.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.