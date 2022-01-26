Матери погибшего на сцене Большого театра актера выплатили миллион рублей
Мать погибшего на сцене Большого театра артиста Евгения Кулеша, которого осенью прошлого года насмерть задавила декорация во время спектакля, получила компенсацию от Фонда социального страхования в размере одного миллиона рублей. Об этом в среду, 26 января, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам адвоката Андрея Алешкина, виновника случившегося должен установить Большой театр. Оснований для судебного разбирательства не обнаружено.
Сообщается, что от Большого театра мать Кулеша также получила компенсацию в размере полутора миллионов рублей. Самого Евгения Кулеша Госинспекция по труду Москвы признала виновным в инциденте, потому что он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести.
Ранее зрительница оперы «Садко» рассказала о гибели артиста на сцене Большого театра.