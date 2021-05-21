Мавзолей Ленина в Москве закроют на один день

В воскресенье, 23 мая, будет закрыт Мавзолей Ленина и проход к некрополю у Кремлевской стены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСО.

Причиной закрытия станет подготовка и проведение государственных мероприятий на Красной площади. Каких именно, не уточняется. Также 23 и 24 мая будет закрыт выход из Кремля через Спасские ворота.

Мавзолей в Москве уже закрывали в ноябре из-за эпидемиологической обстановки и вновь открыли в апреле. В первый день работы к нему сразу же выстроилась очередь из примерно 300 человек.

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